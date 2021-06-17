تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط













استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 27 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.





وذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم مغادرة قطار بحمولة إجمالية تبلغ 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، وقطار آخر مكون من 25 عربة قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5524 شاحنة ، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 85 ألفا و480 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص27 ألفا و318 طنا .





وأشارت الهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 35442 طنا شملت "11100 طن يوريا و 6231 طن رمل و 350 طن أسمنت معبأ و 1375 طن فوسفات و 4140 طن مولاس و 1000 طن ملح و 11246 طن كلينكر ، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و 19 طن شملت "1126 طن خشب زان و4691 طن أبلاكاش و 9841 طن ذرة و 7865 طن فول صب و 10496 طن خرده".



