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أبرزها الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. ماذا حدث بمجلس النواب هذا الأسبوع؟

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة النهائية على الموازنة العامة للدولة، وإحالة عدد من القوانين والاتفاقيات للجان المختصة.

"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسات العامة هذا الأسبوع على النحو التالي:

- رئيس "النواب" يحيل اتفاقيتين و3 مشروعات قوانين للجان المختصة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن بمجلس النواب، إحالة عدد من الاتفاقيات والتشريعات للجان المختصة، حيث تضمنت الاحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما تضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي)
2) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.

- إحالة 27 تقريرا للحكومة

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاثنين، 27 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء فيها، وذلك بعد أن وافقت عليها لجنة الاقتراحات، وذلك بعدما وافقت عليها اللجنة.


- الموافقة على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعالم المالي الجديد 2122، والبالغ عددها 55 هيئة.

- الموافقة النهائية على الموازنة العامة للدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022.

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