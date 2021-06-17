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حكاية عجوز توفى إثر مشاجرة بسبب "وجبة سمك" بأوسيم.. والجاني "ركله أسفل بطنه"

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كعادته صباح كل يوم توجه رجل ستيني العمر، إلى عمله كـ" عامل بمحل أسماك"، بمركز أوسيم شمال الجيزة، لكن السيناريو اليومي تغيرت أحداثه نوعًا ما.

فور وصول الستيني إلى مقر عمله، غير ملابسه، ليرتدي ملابس العمل، قبل أن يبدأ في مهام عمله " تنظيف الأسماك"، وخلال اليوم وقعت مشادة كلامية بين العجوز، وعامل بالمحل عمره 35 سنة، بسبب شكوى أحد الزبائن.. " السمك مش نظيف".

سرعان ما تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا من الطرفين على الاخر بالسب والشتم والضرب، انتهت بـ" ركل العجوز أسفل بطنه" بمكان عملية جراحية أجراها في وقت سابق.

تدخل العاملون، وبعض الزبائن، لفض المشاجرة، وقرر حينها صاحب المحل طرد الطرفين، ليعود كلا منهما إلى منزله، بعد أخذ مستحقاته المالية.

شعر العجوز صاحب الـ 65 سنة، بحالة من الإعياء، لدى عودته المنزل، لتقرر أسرته نقله إلى المستشفى، وبعد مرور يومين، توفى مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته، لتتهم أسرته الشاب " زميله" بالتسبب في وفاته.


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا من الرائد حسام العباسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بورود بلاغا مفاده اتهام شاب عمره 35 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا بالتسبب في وفاة عجوز إثر وقوع مشاجرة بينهما داخل مكان عملهما.


تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من القبض على المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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