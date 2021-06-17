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نجم الترجي يرهق موسيماني ويربك الحسابات في الأهلي

الخميس 17/يونيو/2021 - 04:47 م
الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
علي نبوي
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استحوذ خالد عبد الباسط مهاجم فريق الترجي التونسي على فكر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وذلك قبل المباراة الهامة للفريق الأحمر أمام نظيره التونسي المقرر لها بعد غد السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء بعد غد السبت على ستاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأخذ خالد عبد الباسط الكثير من تفكير بيتسو موسيماني حيث يسعى المدرب الجنوب إفريقي لفرض رقابة رصيقة على المهاجم ومحاولة إيقاف خطورته.

ويفاضل موسيماني بين الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم للدفع بأحدهما في مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي من أجل فرض الرقابة على خالد عبد الباسط.

ويفكر موسيماني جيدا في الدفع بياسر إبراهيم في المشاركة بجوار بدر بانون من أجل استغلال طوله لإيقاف خطورة عبد الباسط وتحديدًا من الضربات الرأسية التي ينفذها بشكل جيد.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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