بعد رحيله عن ريال مدريد ... راموس مطلوب في إنجلترا وفرنسا

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه هناك صراع من أندية الدوريين الإنجليزي والفرنسي على الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الإسباني وذلك بعد إعلان الملكي رسميا عن رحيله نهاية الشهر الحالي.





وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو بأن راموس لن يعود إلى ناديه السابق أشبيلية كما أن النادي الأندلسي غير مهتم بالتعاقد معه.





وأكد فابريزيو رومانو أن راموس البالغ من العمر 35 عاماً يجري مفاوضات مع نادي آخر ولكن ليس أشبيلية علماً بأن قطبي مانشستر الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون بالتعاقد معه.





وأشار فابريزيو رومانو إلى أن راموس سيرحل عن صفوف ريال مدريد بعد مسيرة دامت لـ16 عامًا بقميص الملكي، خاض خلالها 671 مباراة وسجل 101 هدفاً وحقق 22 لقباً جماعياً.



