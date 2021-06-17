افتتاح مبني هيئة قصايا الدولة بالمنصورة (صور)

شهد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس مراسم إفتتاح المقر الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة بمدينة المنصورة والذي يتكون من 10 أدوار على شارع الجيش بالمدينة وتم تنفيذة وفقا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة من خلال وزارة الإنتاج الحربي وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة..



وكان إستقبل المحافظ المستشار الدكتور أبو بكر صديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار ياسر عامر نائب رئيس الهيئة والمستشار نعيم خطاب رئيس فرع الهيئة بالمنصورة والوفد المرافق معهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة بالقاهرة والدقهلية.



وحضر اللقاء أعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والمستشار القانوني والمستشار العسكري بالدقهلية ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.



وعقب الإستقبال قام محافظ الدقهلية يرافقة ضيوف المحافظة من أعضاء هيئة قضايا الدولة قاموا بافتتاح مقر فرع قضايا الدولة



قال محافظ الدقهلية أن هذا المبني العملاق يخدم محافظة الدقهلية ومنطقة شرق الدلتا ويعد إضافة حضارية بالمنصورة يمكن أعضاء هيئة قضايا الدولة من تأدية عملهم على أكمل وجه في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة الناجزة، وما كان ليتم تنفيذه إلا بإصرار كبير من المستشار الدكتور أبو بكر صديق رئيس الهيئة حرصا على وجود مقر يليق بأعضائها في محافظة الدقهلية..



ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لوزارة الانتاج الحربي ولمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية على التنفيذ والإشراف المتميز لأن يخرج هذا الصرح بصورتة اللائقة بأعضاء هيئة قضايا الدولة..