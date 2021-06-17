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مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن الزمالك في الصيف المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استقر على الأسماء المغادرة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الأسماء الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل، هم كالآتي ( حميد أحداد - مروان حمدي - محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - عبد السلام - حمزة المثلوثي - محمد أوناجم في صفقة أن تبادلية).

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