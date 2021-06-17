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إعفاء من الضرائب والرسوم.. تعرف على تعديلات صندوق "تحيا مصر" بعد تصديق الرئيس

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، بعد موافقة مجلس النواب، ومن أبرز تلك القوانين قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وترصد بوابة "الفجر" تعديلات قانون صندوق تحيا مصر والتي تهدف إلى:

- إعفاء الصندوق من كل رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

- إطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، من جميع الضرائب والرسوم، أيًا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة، وأي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا، أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل.

- كما تستهدف التعديلات إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وتمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

- وتتلخص التعديلات في المادة المستبدلة لربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبئها مباشرة على الصندوق، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

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