أرامكو تنتهي من إصدار صكوك دولية بـ6 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الخميس عن الانتهاء من إصدار صكوك دولية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي.





وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، انه تم إصدار 30 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال).





وأشارت إلى أن مدة استحقاق الصكوك ثلاث 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، بعائد نسبته %0.946 للصكوك المستحقة خلال 3 سنوات، و1.602% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات و2.694% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.





وبينت الشركة أنا ستقوم بالاسترداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق، وقد تقوم بالاسترداد المبكر بعد وقوع حدث تصفية مبكرة، وذلك في حال وقوع حدث ضريبي، وفي حال وقوع هلاك كلي.





كما يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس، وقد تقوم الشركة بالتصفية – بحسب تقديرها - في حال حدوث حق اختياري للتصفية.





وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث ينتج عنه أحقية البيع لحملة الصكوك، وقد يكون خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة.





كما لفتت إلى أنه طرح الصكوك وفقاً لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته.





وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.





وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.



