السيسي يبحث مع رئيس وزراء ماليزيًا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من محيي الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيــا.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.



