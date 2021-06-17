Advertisements

بقيادة شيفشينكو.. أوكرانيا تُسقط مقدونيا الشمالية في يورو 2020

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق منتخب أوكرانيا الفوز على مقدونيا الشمالية بنتيجة 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 29 عن طريق أندريه يارمولينكو، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 57 سجل إزجان إليوسكي هدف مقدونيا الشمالية الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي لاعب المنتخب الأوكراني لضربة جزاء في الدقيقة 84.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث خسر المباراة الأولى أمام النمسا 1 - 3.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي بنتيجة 2 - 1.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، حينما تلتقي هولندا بالنمسا في العاصمة الهولندية أمستردام في وقت لاحق من الخميس.

أخبار تهمك

كارتيرون يستبعد نجم الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ أقل من ساعتين

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

راموس يودع ريال مدريد بالدموع ويؤكد: سأعود مرة أخري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

نجم الترجي يرهق موسيماني ويربك الحسابات في الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:45 م

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

03:52 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة