وفد تنسيقية شباب الأحزاب: ما شاهدناه بمركز العزيمة لصندوق الإدمان بالمنيا يدعو للفخر

أعرب النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن سعادتة بتواجده مع أعضاء مجلس النواب وشباب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان بالمنيا، مؤكدا علي أن ما شاهدناه من توفير كافة الخدمات والتأهيل لمرضى الادمان يؤكد اهتمام الدولة وحرصها على الشباب.



وتابع: أننا كنواب برلمان بلجنة التضامن وأعضاء تنسيقة شباب الأحزاب دورنا رقابى ومتابعة ما تقوم به وزارة التضامن مؤكدا ان ما يحدث داخل مركز العزيمة بالمنيا شء مبهر ويدعو للفخر ويجعلنا نؤكد بأن "شباب مصر حقيقى أقوى من المخدرات ".



وقال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أنز زيارته اليوم لمركز العزيمة بالمنيا بمرافقة أعضاء مجلس النواب يدعونا للفخر بسبب توفير كافة الخدمات وتأهيل مرضى الإدمان وكذلك تدريبهم على الحرف المهنية التى يحتاجها سوق للعمل.



وحرص وفد تنسيقية شباب الأحزاب على تفقد المركز وإجراء حوارات مع المتعافين والسماع لهم مؤكدين أن ما تقوم به وزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة الادمان بالمركز يدعو للفخر بسبب حرص الصندوق على توفير كافة الخدمات لمرضى الإدمان حتى التعافى بجانب تدريبهم عاى حرف يحتاجها سوف العمل.



جاء ذلك خلال زيارة أعضاء مجلس النواب عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين لمركز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمركز سمالوط بمحافظة المنيا،بمرافقة عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا" تتضمن إبتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.



ضم وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائبة رضوى اسماعيل وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة هيام الطباخ، عضو لجنه التضامن بمجلس النواب والنائبة رحاب عبد الغنى عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، والنائب محمود ترك عضو لجنه التضامن بمجلس النواب، كما ضم اعضاء لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاستاذ احمد نجيب والاستاذ محمد فهمي واحمد مجدي لجنه التنظيم بتنسيقية شباب الاحزاب.







ونجح المتعافين من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان من تصميم كافة أعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان،ومن المقرر أن تفتتحه السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق نهاية العام الجاري بمحافظة قنا.