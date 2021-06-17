السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخمبيس، اتصالًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" من محيى الدين ياسين، رئيس وزراء ماليزيا.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تناول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.



من جانبه؛ رحب الرئيس السيسى بفتح آفاق جديدة للتعاون مع ماليزيا، خاصةً على المستوى التجاري والصناعي في ظل وجود آفاق رحبة للتعاون بين البلدين في هذا المجال، فضلًا عن كون مصر البوابة الرئيسية لدول القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وبالمقابل تعد ماليزيا البوابة الأساسية لمنطقة الآسيان.