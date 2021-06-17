



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 16 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.





وأوضحت المنطقة، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد لم يستقبل أية سفن ولكن من المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، وجاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



