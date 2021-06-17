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فكري يتفقد امتحانات كليتي الدراسات الإسلامية والتربية الرياضية للبنات بالقليوبية

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات؛ لجان امتحان كليتي التربية الرياضية للبنات، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة القليوبية اليوم في زيارة مفاجئة، تفقد خلالها لجان الامتحانات والكنترولات.

وخلال الجولة طالب نائب رئيس الجامعة بالعمل على تصحيح المواد التي تم الانتهاء منها أولًا بأول.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بانتظام العمل داخل لجان الكليتين، ووجود أستاذ المادة خلال الامتحان، بجانب الالتزام بتطبيق توصيات لجنة الأزمات بالجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع نائب رئيس الجامعة لفرع البنات التزام الكليتين بتجهيز لجان خاصة للعزل داخل كل كلية، بجانب وجود الإشراف الطبي عليها على مدار الساعة.

واستمع نائب رئيس الجامعة لبعض الشكاوى من الطالبات، ووعد بدراستها على أرض الواقع، بجانب طلبات بعقد حفلات التخرج لهن، مشيرًا إلى أن ذلك يكون من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون في قاعات مفتوحة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عصام جمال، عميد كلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية.

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