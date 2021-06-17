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الرئيس السيسى يؤكد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار السعودية

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:26 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب السفير أسامة نقلي، السفير السعودى بالقاهرة، وبندر العامري رئيس مجلس الأعمال المصري-السعودي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على ما يجمع بين مصر والسعودية من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار المملكة الذى يعتبر جزءا من أمن مصر القومي.

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