نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد عرض خدماته على نادي برشلونة الإسباني، للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وانتقل فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد، في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 39 مليون يورو.





لم يشارك فان دي بيك أساسيًا في تشكيل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، ولم يتمكن النجم الهولندي، من إثبات نفسه كما توهج مع أياكس.





وبحسب الصحيفة، فإن فان دي بيك، يريد أن يكون لاعبًا في برشلونة، في ظل عدم رضاه بدوره مع مانشستر يونايتد.





وتابعت الصحيفة، أن فان دي بيك مُستعد للانتقال إلى صفوف برشلونة، حتى لو سبيل الإعارة، حيث لا يرغب في الاستمرار مع اليونايتد.





وأشارت الصحيفة، أن مسؤولي برشلونة لم يردوا على وكيل اللاعب حتى الآن، لأن النادي يبحث عن لاعب وسط، يساعد أكثر في تعزيز القدرة الدفاعية للفريق.



