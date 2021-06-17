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"الهجرة" تكرم اللواء مازن فهمى تكليلا لجهوده فى ملف شئون الجاليات

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أقامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حفل تكريم للواء مازن فهمي مساعد الوزيرة لشئون الجاليات ورعاية المصريين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك مع نهاية فترة عمله بالوزارة، تكليلا وتقديرا للجهود التي قدمها خلال هذه الفترة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم "إن اللواء مازن فهمي ضرب مثلا في الإخلاص والتفاني خلال فترة عمله مساعدا لوزيرة الهجرة لشئون الجاليات، فقد أدى دوره وواجبة في هذه المهمة الوطنية، في مناخ من الود والاحترام والتقدير".

كما أثنت وزيرة الهجرة على ما حققه اللواء مازن فهمي من نجاحات في ملف الجاليات المصرية بالخارج، تجسدت في تنظيم أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، والذي مثل فرصة حقيقية لتواصل فعال وبناء مع رموز الكيانات وتوحيد كلمتهم تحت مظلة وطنية تنطلق من رعاية مصالح الدولة المصرية والدفاع عنها خارجيا.

وأشارت الوزيرة إلى دوره الفاعل في إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، والتي مثلت خلال فترة عمله منصة مستدامة ومتفاعلة مع كافة شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، والتدخل بشكل فوري لحل أية مشكلة تعرض لها المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، هذا بجانب جهده الكبير خلال تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، بالإضافة لمتابعة موقف العالقين المصريين خلال جائحة كورونا والتدخل لعودتهم إلى مصر، متمنية له التوفيق مستقبلًا.

من جانبه، أعرب اللواء مازن فهمي عن شكره وتقديره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تكريمها له مع نهاية فترة عمله بالوزارة، مؤكدا اعتزازه الشديد بفترة عمله مسئولا عن شئون الجاليات ورعاية المصريين بالخارج، موجها التحية لكافة العاملين بالوزارة، وفريقه المعاون، متمنيا المزيد من التوفيق والسداد لوزارة الهجرة ومستقبل مشرق مملوء بالنجاح.

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