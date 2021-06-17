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موسيماني يوجه تحذيرا شديد اللهجة إلى نجوم الأهلي

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذيرًا شديدًا إلى لاعبيه قبل مباراة السبت المقبل أمام الترجي التونسي.

وينزل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي مساء بعد غد السبت على ستاد حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من خطورة محمد علي بن رمضان لاعب وسط فريق الترجي وطالب لاعبيه بضرورة فرض رقابة لصيقة عليه طوال المباراة.

وقام موسيماني بتكليف المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر بضرورة مراقبة بن رمضان والضغط عليه وعدم منحه فرصة التسديد أو تنفيذ الكرات العرضية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي قبل لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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