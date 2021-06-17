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جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي
الخميس 17/يونيو/2021 - 05:32 م
الفجر السعودي
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استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي بكلية الاتصال والإعلام ، وذلك لرفد سوق العمل بمثل هذه المخرجات التي تجسد تطلعات الجامعة في دفع عجلة التنمية والمضي بتطوير القدرات البشرية المؤهلة في الاعلام الرقمي .
ويعد البرنامج نقطة تحول لبرامج كلية الاتصال والإعلام فيما يخدم توفير الفرص لإتاحة المجال أمام العاملين في مؤسسات الإعلام المختلفة لدراسة الإعلام الرقمي ، بهدف ربط الجامعة بالمؤسسات الإعلامية المهنية ، وتلبية احتياجاتها حيث تركز المقررات العلمية في البرنامج على الجوانب المهارية التي يجب صقلها وتنميتها لدى الطلاب ، وربطهم بالمجتمع الذي يعملون فيه من خلال مؤسساتهم الإعلامية ، مع الالمام الكامل بمناهج البحث ونظريات الاتصال والتشريعات الإعلامية ، ومسايرة التطور في الإعلام "الإعلام الرقمي" .
وكشف عميد كلية الاعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي أن الخطة الدراسية للبرنامج تتضمن عدداً من المقررات موزعة على عامين دراسيين في أربعة فصول دراسية ، ويبلغ عدد ساعات المقررات المطلوب من الطالب اجتيازها 42 ساعة ، على أن يختم الطالب هذه المقررات في نهاية الفصل الدراسي الرابع بمشروع عملي يستثمر فيه الطالب ما تعلم عن مهارات وملكات فنية وحرفية في مجال يختاره الطالب ضمن تخصصه
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