جامعة الملك عبدالعزيز تستحدث برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي









استحدثت جامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في الإعلام الرقمي بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي بكلية الاتصال والإعلام ، وذلك لرفد سوق العمل بمثل هذه المخرجات التي تجسد تطلعات الجامعة في دفع عجلة التنمية والمضي بتطوير القدرات البشرية المؤهلة في الاعلام الرقمي .

ويعد البرنامج نقطة تحول لبرامج كلية الاتصال والإعلام فيما يخدم توفير الفرص لإتاحة المجال أمام العاملين في مؤسسات الإعلام المختلفة لدراسة الإعلام الرقمي ، بهدف ربط الجامعة بالمؤسسات الإعلامية المهنية ، وتلبية احتياجاتها حيث تركز المقررات العلمية في البرنامج على الجوانب المهارية التي يجب صقلها وتنميتها لدى الطلاب ، وربطهم بالمجتمع الذي يعملون فيه من خلال مؤسساتهم الإعلامية ، مع الالمام الكامل بمناهج البحث ونظريات الاتصال والتشريعات الإعلامية ، ومسايرة التطور في الإعلام "الإعلام الرقمي" .