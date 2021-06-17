الأهلي يطلب رسميا حضور الجماهير في موقعة الترجي

قدم مسؤولو النادي الأهلي طلبًا رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من أجل الموافقة على حضور جماهير النادي الأحمر لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم ٢٦ يونيو الجاري على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فيما تقام مباراة الذهاب بتونس بعد غد السبت.





وطلب مسؤولو الأهلي من رئيس مجلس الوزراء الموافقة على حضور الجماهير لمباراة الترجي التونسي نظرًا لأهمية اللقاء في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.





وناشد مسؤولو الأهلي رئيس الوزراء الاستجابة للطلب الذي تقدموا به لوزارة الشباب والرياضة بخوض مباراة الترجي التونسي بحضور الجماهير.





واستند الأهلي في مناشدته لرئيس الوزراء موافقة الحكومة التونسية على حضور ٥٠٠٠ مشجع لمؤازرة فريق الترجي أمام الأهلي في مباراة السبت المقبل.



