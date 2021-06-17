حكاية 21 مباراة جمعت الزمالك وأسوان في الدوري قبل موقعة الليلة

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره أسوان، مساء اليوم الاثنين، الموافق الـ17 من يونيو 2021، على ستاد "القاهرة" ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز السابع عشر له في بطولة الدوري، على حساب أسوان، والوصول إلى النقطة الـ58 ومواصلة مسيرته نحو الفوز باللقب.





وتنطلق مباراة الزمالك وأسوان في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بمكة المكرمة، في المواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي.





ونرصد تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان بمسابقة الدوري المصري الممتاز في السطور التالية:





- التقى الزمالك وأسوان في 21 مباراة ببطولة الدوري.





- فاز الزمالك في 13 مباراة، وخسر في لقاء واحد، وتعادل بـ7 مواجهات.





- سجل الزمالك 42 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.





- أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين، هي فوز الزمالك بخماسية في 3 لقاءات، كانت في موسم 2002- 2003، و2003- 2004، وبموسم 1998- 1999.





- ويعتبر اللاعب عبدالحليم علي هو هداف الزمالك وأسوان برصيد 5 اهداف.









ترتيب الفريقين قبل مواجهة الليلة





يُذكر أن الزمالك يدخل مواجهة الليلة، متربعاً على عرش الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة جمعها من الفوز في 16 لقاء والتعادل في 7 أخرى والهزيمة في مناسبتين، بينما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 6 بينما تلقى الهزيمة في 12 مواجهة.



