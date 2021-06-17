Advertisements

وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تفقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الخميس مركز شباب النسيمية التابع لإدارة شباب المنصورة لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة الاستعداد لإحلال وتجديد الملعب الخماسى المنجل بالمركز وكان بصحبته اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة.

وكان فى استقبال وكيل الشباب والرياضة اثناء زيارته محمد الرفاعى مدير عام إدارة شباب المنصورة وسامح فوزى رئيس قسم المتابعة بالإدارة وصلاح خشبة مدير مركز شباب النسيمية وإبراهيم توفيق رئيس مجلس إدارة مركز شباب النسيمية وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

وتفقد وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب المنجل واطمئن على أرضية الملعب وسلامته.

وأكد على سرعة الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لأرضية الملعب المنجل طبقا للمواصفات المطلوبة حتى يتسنى للشباب والطلائع استكمال الأنشطة الرياضية على الملعب فى أقرب وقت.

كما أشار خلال الزيارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين بالمركز والمترددين على المركز واثناء تنفيذ الأنشطة بمركز شباب النسيمية وتفقد المركز من الداخل والقاعات وصالات الأنشطة والمكتبة كما شاهد النجيل الصناعى بنفسه واطمئن على جودته.
وشدد على نظافة المركز من الداخل ومتابعة إجراءات التعقيم باستمرار ولبس الكمامات للعاملين والمترددين على مركز شباب النسيمية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات المفاجئة التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)
وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية

أخبار تهمك

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 22 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يحسم مصيره

منذ أقل من ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:04 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

05:02 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة