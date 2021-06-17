وكيل "شباب الدقهلية" يتفقد مركز النسيمية لمتابعة أعمال التنجيل والتطوير (صور)

تفقد علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الخميس مركز شباب النسيمية التابع لإدارة شباب المنصورة لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة الاستعداد لإحلال وتجديد الملعب الخماسى المنجل بالمركز وكان بصحبته اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة.

وكان فى استقبال وكيل الشباب والرياضة اثناء زيارته محمد الرفاعى مدير عام إدارة شباب المنصورة وسامح فوزى رئيس قسم المتابعة بالإدارة وصلاح خشبة مدير مركز شباب النسيمية وإبراهيم توفيق رئيس مجلس إدارة مركز شباب النسيمية وأعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

وتفقد وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب المنجل واطمئن على أرضية الملعب وسلامته.





وأكد على سرعة الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لأرضية الملعب المنجل طبقا للمواصفات المطلوبة حتى يتسنى للشباب والطلائع استكمال الأنشطة الرياضية على الملعب فى أقرب وقت.





كما أشار خلال الزيارة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين بالمركز والمترددين على المركز واثناء تنفيذ الأنشطة بمركز شباب النسيمية وتفقد المركز من الداخل والقاعات وصالات الأنشطة والمكتبة كما شاهد النجيل الصناعى بنفسه واطمئن على جودته.

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وشدد على نظافة المركز من الداخل ومتابعة إجراءات التعقيم باستمرار ولبس الكمامات للعاملين والمترددين على مركز شباب النسيمية.



