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رامي رضوان يوجه الشكر لكل من دعا لدلال عبدالعزيز

الخميس 17/يونيو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
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نشر الإعلامي رامي رضوان صور للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحرص رامي رضوان على الدعاء لـ دلال عبد العزيز، قائلا: "‬‏‪اللهم اكتب لها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها اللهم اشفها و اشف كل مريض يا رب".

من ناحية أخرى قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء لـ الفنانة دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلامي رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

يذكر أن دلال عبد العزيز، تقاوم مضاعفات فيروس كورونا المستجد بعد مرور ما يقرب من شهرين، حيث أُعلن إصابتها به يوم 15 إبريل الماضي.

ومازالت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة.

وتتلقى دلال عبد العزيز، العلاج اللازم للسيطرة على مضاعفات فيروس كورونا، التي أصابت التنفس والرئتين، ويحرص أفراد عائلتها على طلب الدعاء من جمهورها بصورة مستمرة.

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