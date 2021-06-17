السكة الحديد يصطدم بالنجوم في مباراة تحديد المصير



يلتقي السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 32 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 28 نقطة ، في تمام الرابعة عصر الجمعة ضمن منافسات الجولة ال28 للمجموعة الثانية ، على ملعب ستاد السكة الحديد ، في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين، يسعى كلا الفريقين للفوز للهروب من النفق المظلم.

1-ارقام فريق السكة الحديد

خاض السكة الحديد 28 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتلقى الهزيمة في 9، سجل لاعبيه 20 هدف وسكتت شباكه 25 هدف

2- ارقام فريق النجوم

بينما حقق فريق النجوم الفوز في6 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة سجل لاعبيه 19 هدف وسكتت شباكه 26 هدف.

3- هدافي السكة الحديد

تمكن 12 لاعب من تسجيل 20 هدف

1- عمرو عزت 4 اهداف

2- محمد احمد ريعو 3 أهداف

3- اسلام صلاح سولارى هدفين

4- محمد ناجح هدفين

5- فتحي مجدى هدفين

6- محمد رمزي هدف

7- المتولى محمود هدف

8- حازم شعيب هدف

9- محمد العربي هدف

10- سايكو هدف

11- عبد العليم السيد هدف

12- محمود كلشط هدف

4--- هدافي النجوم

تمكن 10 لاعبين من تسجيل 19 هدف

1- محمد حسن ميدو 4 اهداف

2- محمد همام 3 اهداف

3- أيمن غباشى 3 اهداف

4- محمد أيمن هدفين

5- عبد الخالق عواد هدفين

6- اسلام الفأر هدف

7- محمود دياسطى هدف

8- محمود زناتى هدف

9-جرجس مجدى هدف

10- مدافع بتروجت احمد عبد الرسول في مرماه

5- نتائج الجوله السابقة

تلقى الفريقين الهزيمة بهدف دون رد

السكة من بورتو السويس، وكذلك النجوم تلقى الهزيمة من فريق كوكاكولا

6- نتيجة الدور الأول

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول

ترتيب المجموعة

1- بورتو 45 نقطة

2- القناة 43 نقطة

3- كوكاكولا 43 نقطة

4- الداخلية 43 نقطة

5- النصر38 نقطة

6- منتخب السويس 38 نقطة

7- الترسانة 36 نقطة

8- المريخ 35 نقطة

9- بتروجت 34 نقطة

10- جمهورية شبين 33 نقطة

11- زد إف سي 33 نقطة

12- الزرقا 33 نقطة

12- السكة الحديد 32 نقطة

14- النجوم 28 نقطة

15- سرس الليان 27 نقطة

16- طنطا 22 نقطة