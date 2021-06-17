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السكة الحديد يصطدم بالنجوم في مباراة تحديد المصير
الخميس 17/يونيو/2021 - 05:51 م
رأفت أمين
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يلتقي السكة الحديد صاحب المركز الثالث عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 32 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أبو العينين شحاتة برصيد 28 نقطة ، في تمام الرابعة عصر الجمعة ضمن منافسات الجولة ال28 للمجموعة الثانية ، على ملعب ستاد السكة الحديد ، في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين، يسعى كلا الفريقين للفوز للهروب من النفق المظلم.
1-ارقام فريق السكة الحديد
خاض السكة الحديد 28 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتلقى الهزيمة في 9، سجل لاعبيه 20 هدف وسكتت شباكه 25 هدف
2- ارقام فريق النجوم
بينما حقق فريق النجوم الفوز في6 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 11 مباراة سجل لاعبيه 19 هدف وسكتت شباكه 26 هدف.
3- هدافي السكة الحديد
تمكن 12 لاعب من تسجيل 20 هدف
1- عمرو عزت 4 اهداف
2- محمد احمد ريعو 3 أهداف
3- اسلام صلاح سولارى هدفين
4- محمد ناجح هدفين
5- فتحي مجدى هدفين
6- محمد رمزي هدف
7- المتولى محمود هدف
8- حازم شعيب هدف
9- محمد العربي هدف
10- سايكو هدف
11- عبد العليم السيد هدف
12- محمود كلشط هدف
4--- هدافي النجوم
تمكن 10 لاعبين من تسجيل 19 هدف
1- محمد حسن ميدو 4 اهداف
2- محمد همام 3 اهداف
3- أيمن غباشى 3 اهداف
4- محمد أيمن هدفين
5- عبد الخالق عواد هدفين
6- اسلام الفأر هدف
7- محمود دياسطى هدف
8- محمود زناتى هدف
9-جرجس مجدى هدف
10- مدافع بتروجت احمد عبد الرسول في مرماه
5- نتائج الجوله السابقة
تلقى الفريقين الهزيمة بهدف دون رد
السكة من بورتو السويس، وكذلك النجوم تلقى الهزيمة من فريق كوكاكولا
6- نتيجة الدور الأول
حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول
ترتيب المجموعة
1- بورتو 45 نقطة
2- القناة 43 نقطة
3- كوكاكولا 43 نقطة
4- الداخلية 43 نقطة
5- النصر38 نقطة
6- منتخب السويس 38 نقطة
7- الترسانة 36 نقطة
8- المريخ 35 نقطة
9- بتروجت 34 نقطة
10- جمهورية شبين 33 نقطة
11- زد إف سي 33 نقطة
12- الزرقا 33 نقطة
12- السكة الحديد 32 نقطة
14- النجوم 28 نقطة
15- سرس الليان 27 نقطة
16- طنطا 22 نقطة
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