عضو هيئة تدريس بعلوم الأزهر بأسيوط يفوز بجائزة عبادة الدولية للباحث المتميز



وأوضح صديق أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر شهد تطورًا كبيرًا في قطاعات: العلوم العربية، والشرعية، وأصول الدين، إضافة إلى قطاع العلوم التطبيقية الذي حقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف شنغهاي وتصنيف QS، وتم تكريم جامعة الأزهر في دبي الأسبوع الماضي، إضافة إلى تكريمها من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



جدير بالذكر أن الدكتور جمعة سند يعد من الباحثين النابغين فى مجال العلوم التطبيقية؛ حيث بلغ إنتاجه البحثي حتى الآن ما يزيد عن 100 بحثٍ علمي منشور في مجلات عالمية، وشارك في كتابة 16 كتابًا علميًّا متخصصًا، وله كتاب مرجعي منشور حديثًا بدار نشر شبرنجر، إضافة إلى براءتي اختراع مسجلتين، وتم تكريمه عدة مرات من رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

فاز الدكتور جمعة عبد الجواد محمد علي سند، عضو هيئة التدريس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط، بجائزة عبادة الدولية لعام 2021م للباحث المتميز تحت سن 40 عامًا بدعم من أكاديمية العلوم الأفريقية.وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن دار النشر الطبيعية برئاسة الدكتور محمود عبدالعاطي منحت الجائزة ل 25 باحثًا متميزًا على مستوى العالم من: أمريكا، وكندا، وبلجيكا، وتونس، وباكستان، ونيجيريا، والسعودية، وبريطانيا، والعراق، ومصر.