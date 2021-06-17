تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا





اقترب موعد المواجهة الهامة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الفريق التونسي، بعد غد السبت الموافق التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.





ويدخل الأهلي اللقاء منتشيًا بالفوز أمام نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي، وحاملا راية الثأر من الترجي، بعدما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2018 على يد الفريق التونسي.





أما فريق الترجي التونسي، يدخل المباراة بعد فترة صعبة في الدوري التونسي، وسلسلة من الهزائم والنتائج السيئة.





جدير بالذكر أن الأهلي تأهل على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما صعد الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري.



