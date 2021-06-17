نجم ريال مدريد يحسم مصيره

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم مصير نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم المقبل.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد سيجدد عقده فاران وذلك بعد أن أعلن الملكي عن رحيل سيرجيو راموس.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الشكوك كانت تحوم حول استمرار فاران مع الملكي ولكن قرار راموس بالرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية عقده في الشهر الحالي جعل الميرينجي يعمل على استمرار نجمه الفرنسي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من المتوقع أن يحسم ريال مدريد مستقبل فاران عقب نهاية مشاركته في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) برفقة منتخب الديوك الفرنسية.



