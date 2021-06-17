هاني شاكر يحتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي باللوك الجديد والجمهور: مش مصدقين





وظهر المطرب هاني شاكر بلوك جديد، في صورة البوستر المروج لألبومه القادم، وحصل على الكثير من التعليقات والتي جاءت غالبيتها عن اللوك الجديد الذى ظهر به حيث ارتدي ملابس كلاسيكية و"قبعة"، وعلق معظم جمهورة قائلا: "أمير الغناء العربي".





وكتب احد الجمهور: "مش مصدقين معقول ده هاني شاكر" وكتب اخر: "برافو هاني شاكر علي موافقتك بالتغيير" وكتب آخر: "مستنيين الأغنية علي نار".





يستعد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية لطرح أغنية جديدة بعنوان "لو سمحتوا"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها على شكل فيديو كليب، من إخراج نضال هاني.