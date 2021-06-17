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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA"، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد بودرا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.

ووقع على الاتفاقية نيابةً عن الحكومة المصرية اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعن المنظمة جون بيير إمباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تنفيذًا للإعلان الصادر عن الجمعية العامة لـ "منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية" التي انعقدت في 23 نوفمبر 2018، في مراكش بالمغرب، بإنشاء المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة.

ويتمثل الغرض من هذه الاتفاقية في تحديد الأحكام التي تنظم إنشاء مقر المكتب الإقليمي بالقاهرة، وممارسة أنشطته على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، في إطار آليات الوحدة الإفريقية، وضمن شبكات المنظمة، و"المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة"، ويحظى المكتب بصفة كيان قانوني في مصر.

وتعد منظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLGA " بمثابة ممثل للحكومات المحلية بإفريقيا، وتتبع المنظمة الدولية "للمدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG" التي يقع مقرها في مدينة برشلونة الإسبانية. وتم تأسيس المنظمة الإفريقية عام 2005، وتضم في عضويتها 44 رابطة وطنية للحكومات المحلية من جميع مناطق إفريقيا، وتمثل المنظمة ما يقرب من 350 مليون مواطن إفريقي. وتهدف إلى تنسيق جهود الحكومات المحلية الإفريقية، ووضعها في سياق التنمية السياسية والاقتصادية القارية، وتعزيز تبادل رأس المال البشري، بالإضافة إلى الموارد الأخرى بين السلطات المحلية في إفريقيا.

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