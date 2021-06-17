البرلمان العربي يدين هجمات الحوثي الإرهابية المتكررة على خميس مشيط





أدان البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021م.





وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وتمثل جرائم حرب، محذراً من تقاعس المجتمع الدولي عن مواقف رادعة وحاسمة ضد الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.





وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقوم بها للدفاع عن أمنها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



