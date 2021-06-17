Advertisements

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه أسوان بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-

حراس المرمي: جنش
خط الدفاع: الونش - عبد الغني - عبد الشافي - عيد
خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور
خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
رأس الحربة: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك أسوان

أخبار تهمك

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

شيكابالا يقود قائمة بدلاء الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ريال مدريد يحسم مصيره

منذ أقل من ساعة

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 22 ساعة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تغييرات في تشكيل الزمالك ضد أسوان

رغم الإصابة.. نجم الزمالك يدعم زملاءه قبل مواجهة مولودية الجزائر

كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

كارتيرون في حيرة قبل القمة

عاجل.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:04 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

05:02 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة