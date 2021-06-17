كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري





وجاء تشكيل الأبيض على النحو التالي :-





حراس المرمي: جنش خط الدفاع: الونش - عبد الغني - عبد الشافي - عيد خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور خط الوسط الهجومي: أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو رأس الحربة: مروان حمدي





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيواجه أسوان بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.