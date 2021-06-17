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خطة فرنسية لإخراج المرتزقة من ليبيا (فيديو)

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
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ما زالت الأزمة الليبية من أهم أولويات المجتمع الدولي، وخاصة ملف إخراج المرتزقة وجميع المسلحين الأجانب.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تفاصيل خطة فرنسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون على نظيريه الأميركي والتركي، وتتألف من 3 مراحل على رأسها سحب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال 6 أشهر، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وعلى هامش قمة الناتو، أكد ماكرون أن فرنسا ستساعد الحكومة الليبية على وقف التدخلات الأجنبية وإنهاء ملف المرتزقة، موضحا أنه تحدث مع أردوغان بخصوص الشأن الليبي.

ويبلغ عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا أكثر من 20 ألفا جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة السراج ضد الجيش الليبي، وتصر تركيا وتنظيم الإخوان على عدم سحبهم من ليبيا، فهل تنجح فرنسا في إخراج المرتزقة من ليبيا؟

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