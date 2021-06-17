شيكابالا يقود قائمة بدلاء الزمالك أمام أسوان

أعلن باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة بدلاء الفريق الأبيض أمام أسوان في المواجهة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة بدلاء الزمالك الأسماء التالية:





محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-





حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”





خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي





خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي





خط الهجوم : مروان حمدي



