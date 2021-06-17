طيران الإمارات تعيد تشغيل 90% من شبكة الركاب بنهاية يوليو

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس، إنها ستشغل نحو 90 بالمئة من شبكتها قبل الجائحة بحلول نهاية يوليو مع استئنافها الرحلات إلى المزيد من الوجهات وزيادة الرحلات على مسارات أخرى خلال الصيف.





وأضافت الناقلة التابعة لإمارة دبي، والتي سجلت خسارة غير مسبوقة الأسبوع الماضي بلغت 5.5 مليار دولار، إن ما شجعها على ذلك هو إعادة فتح دول أمام الزوار، متوقعة طلبا قويا خلال ذروة موسم السفر الصيفي.





وستسيّر طيران الإمارات 880 خدمة أسبوعية إلى 124 وجهة للركاب بحلول نهاية يوليو، ارتفاعا من 115 اليوم ومقارنة مع شبكة نقل الركاب قبل الجائحة التي شملت 143 وجهة.





وستستأنف الشهر المقبل رحلاتها إلى البندقية وبوكيت ونيس وأورلاندو ومكسيكو سيتي وليون ومالطا وستدشن خدمة جديدة إلى ميامي.





وقال رئيس الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “نحن ملتزمون بالمحافظة على التواصل بين دبي ومجتمع الأعمال ودول العالم، ونعمل على إعادة بناء شبكتنا وتأمين الوصول إلى مزيد من الوجهات بالتعاون مع مختلف السلطات والجهات ذات الصلة”





وأضاف “لقد شجعتنا التطورات الأخيرة التي تتمثل في إقدام كثير من دول العالم على طي الصفحة وإعادة فتح أبوابها أمام الزوار الدوليين، ونحن نلمس اليوم دلائل قوية على الطلب في أي وجهة تعلن تخفيف القيود”.





قال الشيخ أحمد يوم الثلاثاء إن التعافي من جائحة فيروس كورونا سيكون غير منتظم ولا يستطيع أحد تحديد متى ستنتهي أسوأ أزمة يشهدها القطاع على الإطلاق.





وكانت شبكة الناقلة مؤلفة من 157 وجهة قبل الجائحة، منها 14 خدمة للشحن فقط.