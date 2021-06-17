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خالد الجندي: الحمامات ليست أماكن الشياطين

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آداب الحمامات والخلاء فى كتب السنة كلها ليس لها علاقة بما فيه نحن اليوم، مضيفا: "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام يعتبر أنظف مكان فى البيت ده لو دخل فيه الشيطان هيتسرع".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم نعرض الفقه بما يتفق مع الواقع، بالتالى الحمامات اللى عندنا ليست أماكن نجاسة أو عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

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