خالد الجندي: الحمامات ليست أماكن الشياطين

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن آداب الحمامات والخلاء فى كتب السنة كلها ليس لها علاقة بما فيه نحن اليوم، مضيفا: "نحن لا ندخل الخلاء، والحمام يعتبر أنظف مكان فى البيت ده لو دخل فيه الشيطان هيتسرع".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم نعرض الفقه بما يتفق مع الواقع، بالتالى الحمامات اللى عندنا ليست أماكن نجاسة أو عفاريت، الشيطان قاعد عند مكان الطاعة الجامع وليس الحمام".

