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خالد الجندي: من يدعي هذا الأمر عني أنا خصيمه يوم القيامة

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخمر والبيرة وكل المسكرات حرام شرعا، وملعون شاربها وحاملها، لافتا إلى أنه ينقل الفقه المذهبى لكن هناك بعض الناس يحرفون القول والفتوى.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كنت اتحدث عن رأى الإمام أبو حنيفة فى حلقات الفقه، فتحدثت فى أى الخمر، فنسبوا لى زوا وبهتانا إنى احلل الخمر، ومن يدعى على هذا فأن خصيمه يوم القيامة". 

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