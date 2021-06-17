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خالد الجندي: 90% من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق
الخميس 17/يونيو/2021 - 06:27 م
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجال قوامون على النساء، يعنى إن الراجل يقدم مصلحتها على مصلحته، سواء أمه أو أخته أو ابنته، أو زوجته، مضيفا: "دلوقتى البيه بيبقى نايم فى البيت ويخليها تقضى مصالح البيت".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المرأة تضيع حقوقها فى كل الأمور، حتى مش قادرين يعملوا لها وثيقة تأمين زوجية، تأمن بها حقها حال طلاقها، ويقولك فين ده فى الكتاب والسنة، و90% من الناس لم يدفعوا مؤخر الصداق، ده دين وهيحاسب عليه، لو لم تسامحه راضية عنه، وبالتالى ضاعت حقوق النساء".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المرأة تضيع حقوقها فى كل الأمور، حتى مش قادرين يعملوا لها وثيقة تأمين زوجية، تأمن بها حقها حال طلاقها، ويقولك فين ده فى الكتاب والسنة، و90% من الناس لم يدفعوا مؤخر الصداق، ده دين وهيحاسب عليه، لو لم تسامحه راضية عنه، وبالتالى ضاعت حقوق النساء".
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