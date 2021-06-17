Advertisements

خالد الجندي: 90% من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجال قوامون على النساء، يعنى إن الراجل يقدم مصلحتها على مصلحته، سواء أمه أو أخته أو ابنته، أو زوجته، مضيفا: "دلوقتى البيه بيبقى نايم فى البيت ويخليها تقضى مصالح البيت".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المرأة تضيع حقوقها فى كل الأمور، حتى مش قادرين يعملوا لها وثيقة تأمين زوجية، تأمن بها حقها حال طلاقها، ويقولك فين ده فى الكتاب والسنة، و90% من الناس لم يدفعوا مؤخر الصداق، ده دين وهيحاسب عليه، لو لم تسامحه راضية عنه، وبالتالى ضاعت حقوق النساء".

أخبار تهمك

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يطالب بعودة الطير المهاجر

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يقود قائمة بدلاء الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من نصف ساعة

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ ساعة و نصف

نجم ريال مدريد يحسم مصيره

منذ أقل من ساعة

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ أقل من ساعة

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:04 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

05:02 م

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة