رمضان عبد المعز يحذر من ترك السنة: قد تكون طريقك للجنة

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، من ترك السنة النبوية، مشيرا إلى أن عليها أجر قد ينقذ من دخول النار.



وأوضح عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد قيل لك دى سنة يمكن تركها قول لهم دى درجة فى الجنة لازم أفوز بها، الناس دلوقتى بتترك السنة، وممكن لسنة تكون سبب محبة الله للعبد وتدخل الجنة".

