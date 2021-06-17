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وفد "محلية النواب" يتفقد مصنع تدوير القمامة ببورسعيد

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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في إطار الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة بور سعيد، قام وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء اليوم الخميس، بتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحافظة، وكان برفقة الوفد البرلماني، عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحوا أن الاستثمارات المعمول بها تأتى فى خطوط فرز المخلفات غير الخطرة، ويوجد خطين لإنتاج الوقود البديل المستخدم فى صناعة الأسمنت بدلا من الفحم.
وكشف مسئولو المصنع أنه سيقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، وأن إحدى المزايا للمصنع، هي اختفاء المقالب العشوائية، وأن المصنع يشمل خط انتاج ومعمل مركزي، ويستقبل كافة المخلفات الصلبة والصناعية، وحاليًا يستقبل حوالي 450 طنا في اليوم من المخلفات السكنية، وأنه تم ضم منظومةالتخلص من القمامة للمصنع، سعيا لتغطية تكلفة التدوير.

وتحدثوا عن ضم منظومة الجمع للمصنع ليحل مشكلات كثيرة، والبحث عن آلية لإنشاء مدفن صحي آمن، وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن يكون المدفن في مكان قريب من بررسعيد.
وتحدث عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية وجود مصنع تدوير القمامة في بورسعيد للقضاء علي مشكلة القمامة، ولفت إلي أهمية السعي للبدء في الجمع المنزلي.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية، مشروع داون تاون في غرب بورسعيد، والذي تأتي أهميته، في أنه بعد أن كانت تلك المنطقة واحدة من أكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف)، الآن يتم تحويلها إلى مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة، ويأتي في إطار خطوات المحافظة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة.

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