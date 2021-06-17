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"تجربة آداء" نجاح العربة المخصصة لنقل مركب خوفو الأولى من الهرم إلى المتحف الكبير

الخميس 17/يونيو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن فريق عمل المتحف نجح في تجربته الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة المخصصة لعملية نقل مركب خوفو الأولى.

وأوضح أن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي سوف يقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان. 

وأشار إلى أن عملية النقل ستتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بُعْد والتي تم استقدامها خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأضاف أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق صعودا وهبوطا، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزانًا مماثلة لوزن المركب، ونموذجًا للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأكد اللواء عاطف مفتاح على ان التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال أنه قد تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائيه بعد الانتهاء من المتبقي من الاعمال الهندسيه.

وأشار الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف، إلى أنه تم الانتهاء من تهيئة مركب خوفو الأولى للنقل مع إحكام تثبيت الهيكل المعدني حول جسم المركب لحمايتها والحفاظ عليها أثناء عملية النقل ،علما ً بأنه قد تم الانتهاء من جميع الاعمال الأثرية المرتبطة بفك الاجزاء البسيطه والتغليف والحماية.

هذا وقد شارك فى التجربة فريق من ووزارة الداخلية لتنظيم وتيسير حركة المرور وتأمين التجربة، مما ساهم بشكل كبير في نجاحها.

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