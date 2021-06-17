مدير مشروع البرج الأيقوني: استخدمنا معدات لأول مرة في صناعة التشييد المصري

قال أحمد البنا، مدير مشروعات بالمنطقة المركزية والبرج الأيقوني، إن الشركة الصينية بدأت التعاون مع مصر في تنفيذ البرج الأيقوني منذ عام 2018 كنواة لبداية مشروعات كثيرة بين الدولتين.



وأشار "البنا"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أن الشركة الصنية المشاركة في تنفيذ البرج الأيقوني من أكبر الشركات على مستوى العالم التي تحتوي على أبراج شاهقة.



ولفت أحمد البنا، مدير مشروعات بالمنطقة المركزية والبرج الأيقوني، إلى أنه تم استخدام معدات مستوردة من الصين في تنفيذ البرج الأيقوني، منوها بأن هذه المعدات تستخدم لأول مرة في صناعة التشييد المصرية.

