عبد الستار حتيتة: مصر تترفع عن التدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي

قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن مصر بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل حلحلة الاوضاع في ليبيا، والحفاظ على ثروات الليبيين، لكن لا يخفى على احد بان هناك بعض القوى تريد الانفراد بالملف الليبي، وأثارة الفوضى والفتنة بين الأشقاء في ليبيا.



ولفت "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الخميس، إلى أن مصر حريصة على توجيه الرأي العام الدولي إلى الطريق الصحيح في الملف الليبي، وتنفيذ الانتخابات الليبية والمصالحة الليبية، وغيرها من الملفات، مشيرًا إلى أن مصر تترفع عن التدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي.



وأشار إلى أن عدد المصريين العاملين في ليبيا قبل عدم الاستقرار كان يقدر بـ3 مليون عامل، لافتَا إلى أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لإعادة العمالة إلى ليبيا.

