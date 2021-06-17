بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرارًا في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا

الخميس، حيث تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.