آخر تطورات انتقال زميل ميسي إلى أتلتيكو مدريد

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر المستجدات المتعلقة بصفقة انتقال الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب وسط أودينيزي، إلى أتلتيكو مدريد في هذا الصيف.





وكتب رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن النادي الإسباني ينوي إخضاع دي بول للكشف الطبي قريبا، بعدما توصل لاتفاق مع أودينيزي بشأن قيمة الصفقة.





وأوضح أن أتلتيكو وأودينيزي اتفقا على إتمام التعاقد، مقابل 35 مليون يورو، مع تبقي بعض التفاصيل البسيطة، التي سيتم الانتهاء منها قريبًا.





وأشار رومانو إلى تلقيه العديد من العروض، في الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يغادر واندا ميتروبوليتانو، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



