عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل





رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، التعاقد مع كيجان دوللي، لاعب مونبيليه الفرنسي، وصن داونز السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ورفض موسيماني التعاقد مع اللاعب، على الرغم أنه لن يكلف خزينة النادي سوي راتيه فقط، خاصة وأن الموسم الحالي هو الأخير له فى الدورى الفرنسي، بعدما انتهى عقده مع مونبليله.





وتحفظ موسيماني على عدم إتمام الصفقة، و طلب التفكير فى التعاقد مع لاعبين آخرين على رأسهم سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي وسفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي.





جاء ذلك فى إطار الخطة الموضوعه من جانب لجنة التخطيط و الجهاز الفني للنادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين متميزين على المستوى الفني والبدني.



