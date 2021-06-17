التشكيل الرسمي لمصر المقاصة والاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة مصر المقاصة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم .





جاء التشكيل كالآتى:





حراسة المرمى: محمد صبحى





خط الدفاع : هشام صلاح ، محمود رزق ، مروان عطيه ، السيد سالم





خط الوسط : خالد الغندور ، فوزى الحناوى ، محمد الصباحى ، صبرى رحيل ، عمار حمدى

خط الهجوم : خالد قمر .





وأعلن محمد عظيمة المدير الفنى لفريق المقاصة أيضاً عن تشكيل فريقه .





وضم التشكيل كلا من :محمود حمدى ، محمود دسوقى ، أسامه عزب ، هشام محمد ، عبد الله مجدى ، مصطفى شبيطة ، صلاح عاشور ، أحمد عادل ميسى ، خالد اوتشو ، عصام صبحى ، باسم مرسى .





ويحتل فريق المقاصة المركز السادس برصيد 36 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز التاسع برصيد 34 نقطة .



