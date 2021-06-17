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ملك أحمد زاهر مطلوبة على "جوجل" لهذا السبب

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:03 م
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
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تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر اليوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول صورة لها وهي تعاني من السمنة.

ملك أحمد زاهر

وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صورة ملك أحمد زاهر الفنانة الشابة الجميلة، التي تتمتع بقوام رشيق، وهي بسن صغير وتعاني من ترهلات في الجسم وزيادة بالوزن.

ملك أحمد زاهر تفاجئ جمهورها

وفاجأت ملك أحمد زاهر جمهورها بالنتيجة التي وصلت إليها التي لا تأتي إلا بعد جهد وتعب كبير، ولاسيما لم يعتد الجمهور رؤيتها بتلك الصورة التي كانت عليها في السابق.

وزن ملك أحمد زاهر الزائد

وبدت ملك أحمد زاهر في صورتها القديمة، كفتاة سمينة تعاني من ترهلات بكافة أنحاء جسدها، وبدت غير مهندمة وفي حال يرثى لها، قبل أن تصر على خوض مغامرة إنقاص وزنها.

ملك أحمد زاهر تتخلص من وزنها الزائد

ونجحت ملك أحمد زاهر في رحلتها الطويلة مع فقدان الوزن والتخلص من السمنة وترهلات جسدها، حتى وصلت إلى النتيجة التي هي عليها الآن.

صورة ملك أحمد زاهر

وقارنت ملك أحمد زاهر بين صورتها القديمة، والهيئة التي هي عليها الآن، والتى تظهر مدى رشاقتها ومحافظتها على الوزن المثالى، عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي عبر "تيك توك".

إعادة نشر صورة ملك أحمد زاهر

وأعادت ملك أحمد زاهر نشر الصورة عبر حسابها بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتثير حماس أى شخص يريد خسارة وزنه.

تعليقات الجمهورعلى ملك أحمد زاهر

ونالت الجميلة الشابة ملك أحمد زاهر سيلاً من التعليقات الإيجابية المنبهرة بما فعلته، من حيث تخلصها من الوزن الزائ والترهلات التي عانت منها، ونجاحها في الوصول إلى جسد رشيق.


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