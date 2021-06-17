Advertisements

"العرضيات" سلاح موسيماني أمام الترجي في موقعة رادس

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
قاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق في فقرات تدريبية متنوعة خلال مران الفريق اليوم، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقام موسيماني بتقسيم اللاعبين على أربع مجموعات للتدريب على بعض الجمل التكتيكية على المرمى، بالإضافة لأداء العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة من بينها المران على الكرات العرضية.
 
وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة ٣٠ دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، حرص خلالها على توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح النقاط الفنية الخاصة بمباراة الترجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس في تونس، والتي يسعي الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني لمواجهة الترجي رياضة التدريب اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

منذ ساعة

أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أنشيلوتي يطلب ضم ثلاثي ناري للريال

منذ حوالي 5 ساعات

السيسى لرئيس وزراء ماليزيا: مصر البوابة الرئيسية لأفريقيا والشرق الأوسط

منذ حوالي 3 ساعات

برسالة نارية.. البرلمان الأوروبي يساند مصر ويدخل على خط المواجهة ضد إثيوبيا

منذ يوم

مفيش فايدة.. إثيوبيا تفجر مفاجأة بشأن سد النهضة وتستفز مصر والسودان

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كريم فؤاد.. الأهلي ينهي صفقة جديدة عقب لقاء الترجي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد انتقال كيليان مبابي لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

6 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة.. تحديد قائمة الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مانشستر يونايتد يعرض خدماته على برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على ضم نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

02:45 م

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

03:30 م

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

06:04 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الترجي التونسي

07:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة