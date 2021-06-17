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انتهاء قصة جاتوزو مع فيورنتينا قبل أن تبدأ

الخميس 17/يونيو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن فيورنتينا الإيطالي بشكل رسمي عن رحيل مديره الفني جينارو جاتوزو بعد 3 أسابيع فقط من تعيين كمدرب للفريق.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية بأن جاتوزو رحل عن فيورنتينا بسبب مشاكله ووكيل أعماله خورخي مينديز مع إدارة النادي الإيطالي.

وقال فيورنتينا في بيان له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" قرر فيورنتينا والمدير الفني جينارو جاتوزو بالاتفاق المتبادل عدم متابعة الاتفاقات الموقعة وبالتالي عدم بدء الموسم الرياضي المقبل معاً".

واختتم فيورنتينا بيانه قائلا:" بدأ النادي على الفور العمل لتحديد  مدير فني جديد لقيادة الفريق من شأنه أن يوجه فريق فيولا نحو النتائج التي يستحقها فيورنتينا ومدينة فلورنسا".
 
 

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