انتهاء قصة جاتوزو مع فيورنتينا قبل أن تبدأ





أعلن فيورنتينا الإيطالي بشكل رسمي عن رحيل مديره الفني جينارو جاتوزو بعد 3 أسابيع فقط من تعيين كمدرب للفريق.





وأفادت العديد من التقارير الصحفية بأن جاتوزو رحل عن فيورنتينا بسبب مشاكله ووكيل أعماله خورخي مينديز مع إدارة النادي الإيطالي.





وقال فيورنتينا في بيان له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" قرر فيورنتينا والمدير الفني جينارو جاتوزو بالاتفاق المتبادل عدم متابعة الاتفاقات الموقعة وبالتالي عدم بدء الموسم الرياضي المقبل معاً".



